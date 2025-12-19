Elezioni provinciali a Imperia, il PD: “C’è spazio per un’alternativa al centrodestra e alla gestione Scajola”

Dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni provinciali di Imperia, arrivano le valutazioni e le riflessioni del Partito Democratico. Il Segretario provinciale del PD, Pietro Mannoni, insieme al Consigliere regionale Enrico Ioculano, hanno seguito con attenzione tutte le fasi del voto, esprimendo una lettura politica che va oltre il mero dato numerico.

Al centro dell’intervento c’è innanzitutto un ringraziamento rivolto a chi ha scelto di mettersi in gioco in una competizione complessa e dall’esito ampiamente prevedibile. «Vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutte e a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di metterci la faccia in un’elezione il cui esito era ampiamente previsto, in un contesto estremamente difficile anche per le modalità con cui si esercita questo voto», sottolineano Mannoni e Ioculano.

Un passaggio importante è dedicato alla natura stessa delle elezioni provinciali, definite di secondo livello, che coinvolgono esclusivamente i consiglieri comunali. «Si tratta infatti di un’elezione di secondo livello, alla quale partecipano solo ed esclusivamente i consiglieri comunali, e che rende più complesso il confronto democratico», spiegano i due esponenti democratici, rimarcando i limiti strutturali di questo sistema elettorale.

Nonostante il contesto sfavorevole, il Partito Democratico rivendica con orgoglio la scelta di aver presentato una lista alternativa al centrodestra e al presidente uscente Claudio Scajola. «Esprimiamo apprezzamento e gratitudine nei confronti dei candidati che ci hanno consentito di presentare una lista alternativa al centrodestra e a Claudio Scajola», affermano Mannoni e Ioculano, evidenziando come esista ancora una parte significativa della provincia che guarda a un futuro diverso. «C’è ancora un pezzo di questa provincia che ritiene necessario costruire un futuro diverso, e lo si è dimostrato».

Particolarmente significativa, secondo il PD, è la differenza emersa tra i voti ottenuti dal candidato presidente e quelli raccolti dalla lista a lui collegata. «Rimarchiamo la differenza di voti tra il candidato presidente e la lista per il consiglio a lui collegata. Molti amministratori hanno votato per la lista ma non per Claudio Scajola», osservano. Un dato politico che viene letto come un segnale chiaro: «Questo denota un malessere e uno spazio di dissenso su cui lavorare per la costruzione di una prospettiva nuova».

Non manca poi un ringraziamento sentito alla consigliera uscente Daniela Bozzano, che per pochi voti non potrà proseguire il proprio mandato. «Ringraziamo in maniera non formale la Consigliera uscente Daniela Bozzano per l’impegno profuso in questi mesi», affermano, riconoscendone il lavoro svolto con dedizione.

Infine, gli auguri di buon lavoro vanno all’avvocato Gabriele Cascino, eletto consigliere provinciale e indicato come punto di riferimento del centrosinistra. «Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro all’Avvocato Gabriele Cascino, un riformista del Partito Democratico, che rappresenterà le istanze del centrosinistra in Provincia di Imperia». Un risultato che viene salutato con soddisfazione: «Siamo contenti che possa essere il rappresentante di una comunità più ampia, che si pone obiettivi alternativi rispetto alla gestione del centrodestra guidato da Claudio Scajola».

Il bilancio finale del Partito Democratico, dunque, non si limita al risultato elettorale, ma guarda avanti, individuando nel dissenso emerso e nella rappresentanza conquistata le basi su cui costruire una nuova prospettiva politica per la provincia di Imperia.