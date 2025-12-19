Provinciali Imperia, Rixi: “Il risultato di Di Muro certifica la forza della Lega e la compattezza del centrodestra”

Le elezioni provinciali di Imperia hanno sancito la conferma di Flavio Di Muro come consigliere più votato, con un margine definito “abissale” rispetto agli altri candidati. Un risultato che, secondo il deputato Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria e viceministro, rappresenta un segnale politico di grande rilevanza.

In una nota ufficiale, Rixi ha sottolineato come il successo di Di Muro sia “la certificazione più chiara del radicamento della nostra proposta politica sui territori e della vicinanza dei cittadini al progetto di centrodestra unito che la Lega continua a sostenere con determinazione”.

Il segretario ligure ha rimarcato la solidità del movimento, capace di interpretare le esigenze concrete delle comunità e di tradurle in visione amministrativa, ottenendo un consenso che “non lascia spazio a interpretazioni”. Rixi ha inoltre espresso gratitudine agli elettori che hanno confermato la fiducia nel progetto politico della Lega e del centrodestra.

“La strada che abbiamo davanti – ha dichiarato – è quella di portare avanti con coraggio le riforme e le politiche che servono alle nostre comunità, con Di Muro e con tutta la squadra, forti di un consenso che parla chiaro e premia capacità, serietà e visione politica”.

Il risultato delle provinciali di Imperia viene dunque interpretato dalla Lega come un segnale di compattezza e radicamento territoriale, confermando il ruolo del partito come forza di governo locale e nazionale.