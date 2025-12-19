Bilancio, Biasi (Lega): "Sostegno concreto ai Comuni per interventi sugli alvei dei corsi d’acqua nel nostro territorio"

“Sostegno concreto ai Comuni per la progettazione degli interventi sugli alvei dei corsi d’acqua della Liguria. Dopo avere lavorato sul riutilizzo del materiale lapideo, con un’apposita norma, in consiglio regionale la nostra attività procede nella direzione giusta per la messa in sicurezza dei territori".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Come consigliere regionale della Lega ho votato convintamente a favore dell’ordine del giorno, supportato dalla maggioranza di centrodestra, che impegna la giunta Bucci a valutare la possibilità di estendere il Fondo rotativo regionale anche alla copertura delle spese per progettazioni di interventi di manutenzione degli alvei di competenza comunale, a definire criteri e modalità di accesso a tali risorse regionali che agevolino in particolare gli Enti locali del territorio, di piccole e medie dimensioni, garantendo tempi rapidi e procedure semplificate, e a prevedere la copertura finanziaria di questa misura nell’ambito del bilancio regionale e dei successivi provvedimenti attuativi della legge regionale n. 15 del 2024. Un altro passo in avanti di Regione Liguria con aiuti concreti per i Comuni del nostro territorio”, ha concluso Biasi.



