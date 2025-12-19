Bordighera: sfiducia al sindaco, Ingenito "Prendo atto della scelta e rimando le valutazioni in attesa delle motivazioni"

"Prendo atto della scelta dei consiglieri del Consiglio Comunale di Bordighera e rimando ogni valutazione in merito al momento in cui saranno rese note le motivazioni del gesto" sono le dichiarazioni del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, dopo la firma di sfiducia nei suoi confronti.

I fatti giungono al termine di settimane di tensioni politiche e istituzionali. Alla base della crisi c’è stata una spaccatura interna alla coalizione che sostiene il primo cittadino, innescata dalla controversa vicenda del gazebo di Forza Italia installato in piazza il 25 ottobre scorso e dall’accusa del sindaco secondo cui verrebbe imputato alla sua assessora la responsabilità di aver fatto montare la struttura con personale comunale, ipotesi che ha acceso forti polemiche e valutazioni anche di natura legale. Il caso aveva già fatto saltare una seduta del Consiglio comunale sul bilancio, con consiglieri di maggioranza e minoranza che avevano abbandonato l’aula per protesta in una fase di forte contrapposizione interna. Ieri il sindaco aveva annunciato di aver firmato le dimissioni e di averle messe a disposizione dei partiti della coalizione, auspicando che fosse garantita la continuità amministrativa per l’approvazione di documenti chiave come il bilancio e l’iter per i progetti infrastrutturali cittadini.