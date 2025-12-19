Manovra, Bergesio: "Sì a deroga distanze dai cimiteri nei Comuni"

“È stato approvato in Commissione Bilancio al Senato l'emendamento della Lega, che ha voluto accogliere le richieste di tanti Comuni, per consentire la costruzione in prossimità del perimetro cimiteriale fino a un minimo di 50 metri, ampliando le possibilità di deroga alla distanza attualmente fissata a 200 metri.

L'intervento sarà possibile previa deliberazione del Consiglio comunale, con parere favorevole dell’Asl competente territorialmente e sempre nel rispetto delle moderne tecniche di sepoltura e delle mutate condizioni igienico-sanitarie. Rispondiamo così alle criticità segnalate da numerosi sindaci, in particolare dei piccoli Comuni, per i quali l’attuale vincolo statale rappresenta un ostacolo allo sviluppo edilizio, alla valorizzazione del territorio e alla piena efficienza degli strumenti urbanistici”.

​Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive al Senato.