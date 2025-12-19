Liguria, sei ordini del giorno approvati in Bilancio: legalità, sicurezza, ambiente e territori al centro

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato sei ordini del giorno presentati dalla Consigliera Veronica Russo, Vicepresidente della VI Commissione Antimafia, collegati alla Legge di Bilancio regionale, trasformando priorità politiche in atti concreti, operativi e finanziabili a beneficio diretto dei territori liguri. Un risultato politico significativo che rafforza il legame tra programmazione finanziaria e interventi reali, con misure che spaziano dalla lotta alla criminalità organizzata alla sicurezza idraulica, dal sostegno all’agricoltura al benessere animale, fino alla valorizzazione del volontariato civico e istituzionale.

Il primo ordine del giorno, presentato insieme alla consigliera Chiara Cerri, rafforza le politiche regionali di contrasto alla criminalità organizzata e il sostegno ai Comuni impegnati nella riqualificazione dei beni confiscati alle mafie. L’atto garantisce risorse dedicate all’attuazione della L.R. 7/2012, puntando sia al recupero funzionale dei beni sottratti alle mafie sia alla diffusione della cultura della legalità, con particolare attenzione al ruolo educativo e sociale di questi spazi restituiti alla collettività. Sempre in collaborazione con Chiara Cerri, è stato approvato l’ordine del giorno sul Piano Olivicolo Regionale, che impegna la Regione a stanziare nuove risorse per il comparto olivicolo. L’obiettivo è contrastare l’abbandono degli oliveti, sostenere le imprese agricole e valorizzare l’olio extravergine di oliva ligure come eccellenza produttiva, culturale e identitaria del territorio, fondamentale anche per la tutela del paesaggio.

Via libera anche all’ordine del giorno sul benessere animale, che prevede l’istituzione di uno specifico capitolo di bilancio regionale.

Le risorse saranno destinate al sostegno di canili e gattili, alle campagne di sterilizzazione, alla realizzazione di aree attrezzate, alle attività di educazione alla convivenza responsabile e al ripristino del voucher per le spese veterinarie, misura particolarmente importante per le famiglie e per il contrasto al randagismo. Un ulteriore ordine del giorno approvato riguarda il sostegno alle Associazioni d’Arma e dei Corpi dello Stato, riconoscendone il valore civico, culturale e sociale.

L’atto prevede risorse dedicate alle attività commemorative, educative e di trasmissione della memoria, fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza, la cultura istituzionale e il rispetto delle regole, soprattutto tra le nuove generazioni.

Due ordini del giorno sono stati dedicati alla sicurezza idraulica, tema cruciale per una regione fragile come la Liguria.

Il primo incrementa i fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, intervento essenziale per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Il secondo istituisce un Fondo Rotativo regionale per supportare i Comuni nella progettazione degli interventi previsti dalla L.R. 15/2024, garantendo accesso alle risorse anche agli enti più piccoli, spesso penalizzati dalla carenza di capacità progettuale.

"Collegare questi ordini del giorno alla Finanziaria significa renderli strumenti reali e operativi» – dichiara la Consigliera Veronica Russo –. Dalla legalità alla sicurezza del territorio, dal benessere animale all’agricoltura e al volontariato civico, abbiamo dato risposte concrete ai bisogni della Liguria. Ringrazio il Consiglio regionale per il sostegno dimostrato". Con l’approvazione di questi sei ordini del giorno, la Regione Liguria compie un passo deciso verso una politica più concreta, capace di tradurre gli indirizzi programmatici in azioni misurabili, risorse certe e benefici tangibili per cittadini, Comuni e territori.