Provincia di Imperia, mattinata di voto: sindaci e amministratori alle urne per l’elezione provinciale (Foto)

Mattinata di votazioni oggi in Provincia di Imperia, dove nella sala consiliare si sta svolgendo l’appuntamento elettorale che coinvolge sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio. Le operazioni di voto sono iniziate alle 8 e proseguiranno fino alle 20, con un flusso continuo di amministratori chiamati a esprimere la propria preferenza. Al termine della mattinata ha votato un terzo degli aventi diritto.

L’area che va da Sanremo a Cervo rappresenta il bacino più ampio, con un totale di 561 votanti. A questi si aggiungono i 203 amministratori provenienti dall’area compresa tra Ospedaletti e Ventimiglia, per un quadro complessivo che fotografa l’intera provincia impegnata nella giornata elettorale.

Nel corso della mattinata si sono già alternati numerosi rappresentanti istituzionali. Tra i presenti anche il candidato alla presidenza della Provincia Claudio Scajola e il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, arrivati in sala consiliare per prendere parte al voto.

Le operazioni di voto proseguiranno senza interruzioni fino alla chiusura dei seggi, prevista alle 20. A seguire inizierà lo spoglio delle schede: la proclamazione del presidente della Provincia è attesa intorno alle 22.30, mentre per la nomina del nuovo Consiglio provinciale bisognerà attendere la mezzanotte circa, quando dovrebbe delinearsi il quadro definitivo dell’elezione.