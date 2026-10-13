Sondaggi in Liguria, Fratelli d'Italia al 27,1%. I parlamentari liguri: "La fiducia continua a crescere"

“In poco più di quattro anni Fratelli d’Italia è cresciuta di 3 punti percentuali in Liguria, una crescita che non si verifica solo nella nostra regione, ma in tutta Italia. È un unicum nella storia repubblicana: il partito di maggioranza relativa, che esprime la leader, non solo non cala, ma cresce acquisendo consensi sintomo che le scelte di questi anni di governo, tra i più complessi a livello internazionale con terza guerra mondiale a pezzi come disse Papa Francesco, hanno convinto gli italiani e i liguri” così commentano i deputati liguri il risultato del sondaggio di Primocanale – Tecnè che vede primeggiare con il 27,1% dei consensi in Liguria. Segue il Partito Democratico che al 24,1% ha perso oltre il 2% dalle europee.

“Questo è un risultato che premia innanzitutto la coerenza ed il pragmatismo di Giorgia Meloni, così come le politiche del governo che hanno privilegiato provvedimenti realmente utili all’Italia e non quelli volti al consenso facile che costano miliardi agli italiani, ma anche di una classe dirigente che, tanto in Liguria che in tutta la Nazione, ha saputo ascoltare il territorio e lavorare al bene collettivo. Questi numeri indica che continuiamo a raccogliere fiducia, consapevoli che questo sia uno stimolo a fare ancora di più e perseverare nel nostro impegno a favore dei liguri e degli italiani”.

Così in una nota i parlamentari liguri Matteo Rosso, Gianni Berrino, Mariagrazia Frijia e Roberto Traversi