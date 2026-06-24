Sagra dei Sügeli, domenica escursione gratuita in bici tra Triora, Verdeggia e Realdo con guida e prenotazione

In occasione della tradizionale Sagra dei Sügeli, in programma domenica 28 giugno a Realdo, è prevista un'escursione guidata gratuita in bicicletta lungo il percorso ad anello Triora – Verdeggia – Realdo – Triora. L'iniziativa si inserisce nel calendario di "Pedalando tra i sapori", il programma di appuntamenti promosso nell'ambito del progetto "Bici in Comune", dedicato alla valorizzazione della Valle Argentina attraverso il cicloturismo, il benessere e la scoperta delle eccellenze del territorio.

La giornata sarà dedicata allo sport all'aria aperta e alla promozione del patrimonio naturalistico dell'entroterra. I partecipanti percorreranno un suggestivo itinerario ad anello accompagnati da accompagnatori cicloturistici abilitati, che garantiranno la sicurezza del gruppo e accompagneranno i ciclisti alla scoperta del paesaggio e dei borghi della valle.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 davanti al Palazzo Comunale di Triora. La partecipazione è completamente gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria in quanto i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 333 9306797.

L'appuntamento di Realdo conferma il successo di "Pedalando tra i sapori", il calendario di eventi che unisce attività sportiva, promozione del territorio e valorizzazione delle tradizioni locali, come la storica Sagra dei Sügeli.

Il progetto è finanziato da Sport e Salute e dai Comuni di Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora, con la collaborazione delle Pro Loco del territorio e di CNA Imperia. L'iniziativa prevede complessivamente nove escursioni gratuite, l'installazione di nuova segnaletica dedicata lungo i percorsi e lo sviluppo di strumenti digitali per la promozione turistica della Valle Argentina.