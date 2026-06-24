Sanremo, alla Libreria Ubik la rassegna “Scrittrici in Libreria”. Protagoniste Francesca Sensini e Roberta Poggio

Giovedì 25 giugno alla Libreria Ubik Sanremo Libri di via Roma 91 la rassegna “Scrittrici in Libreria”, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle voci e della scrittura femminile attraverso proposte di lettura leggere, avvincenti e di qualità.

La rassegna, ospitata dalla libreria sanremese, prevede incontri a ingresso libero con autrici protagoniste del panorama letterario contemporaneo.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 25 giugno alle ore 18 con Francesca Sensini, scrittrice, docente e professoressa associata di Italianistica presso l’Università Côte d’Azur di Nizza. L’autrice presenterà il suo ultimo libro, “Così ride Demetra” (Hopefulmonster Editore, collana “Pennisole” diretta da Dario Voltolini), dedicato alla mitologia classica e alle sue figure femminili.

Il volume affronta temi quali il principio generativo femminile, la fertilità universale, il confronto tra l’oscurità del potere e la solarità del riso, in una continuità culturale e antropologica con il mondo dei miti. Sensini aveva già dedicato i suoi lavori alle figure di Elena, con “La trama di Elena” (Ponte alle Grazie, 2023), e di Afrodite, con “Afrodite viaggia leggera” (Ponte alle Grazie, 2024). L’incontro sarà arricchito dalle letture di Loredana De Flaviis del Teatro dell’Albero.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 28 giugno, sempre alle ore 18, con Roberta Poggio, scrittrice, sceneggiatrice e traduttrice, che presenterà il romanzo “Onora il padre” (Arkadia Editore).

Il libro segue il destino a ritroso di due donne che portano lo stesso nome, Caterina Rambaldi, e che, pur senza apparenti legami e in contesti personali e ambientali differenti, muoiono nello stesso giorno in città diverse. La vicenda si sviluppa tra Genova e un paese immaginario della Sardegna rurale, attraversando storie familiari complesse, misteri e antichi anatemi. L’incontro sarà accompagnato musicalmente da Adriano Ghirardo.