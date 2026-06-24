Vallecrosia, tornano le Serate Laser Game: due appuntamenti estivi all'Oratorio dei Salesiani

L'estate si accende a Vallecrosia con due serate dedicate all'azione, al divertimento e al gioco di squadra. Nell'ambito del programma "Oratorio Summer Nights", il cortile dell'Oratorio Salesiano Don Bosco si trasformerà in una vera e propria arena futuristica per le attese Serate Laser Game.

L'iniziativa è pensata per coinvolgere ragazzi, famiglie e gruppi di amici, che potranno sfidarsi a colpi di laser e tattica in un'atmosfera suggestiva sotto le stelle.

Come riportato nella locandina dell'evento, gli appuntamenti sono in programma venerdì 26 giugno e venerdì 31 luglio, dalle 21 alle 24. Per l'occasione il cortile dell'oratorio diventerà un campo di gioco dinamico, dove collaborazione, strategia e spirito di squadra saranno gli ingredienti fondamentali per conquistare la vittoria. Ogni partita avrà una durata di 15 minuti e un costo di 10 euro a partecipante.

Gli organizzatori hanno previsto due modalità di partecipazione. Chi desidera assicurarsi un posto all'orario preferito potrà prenotare in anticipo tramite il QR Code presente sulla locandina. In alternativa sarà possibile presentarsi direttamente all'evento e attendere il primo turno disponibile.

Che siate esperti di laser game o semplicemente alla ricerca di una serata diversa dal solito, l'invito è quello di creare la propria squadra e mettersi alla prova in una sfida all'insegna del divertimento.