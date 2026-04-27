Giochi della Gioventù 2026, sport e spirito di squadra al 'Fermi – Polo Montale'

Si sono concluse oggi le fasi d’istituto dei nuovi Giochi della Gioventù dell’Istituto “Fermi – Polo Montale” di Bordighera e Ventimiglia, un appuntamento molto atteso che ha visto la partecipazione entusiasta di circa un centinaio di studenti provenienti dai tre plessi scolastici.

L’iniziativa, diretta dalla Dirigente Maria Grazia Blanco e coordinata dalla referente d’istituto prof.ssa Maria Elena Peirone, è stata realizzata grazie al prezioso contributo del team di Scienze Motorie composto dai docenti Antonio Gallo, Maurizio Bosio, Stefania Naso, Rosanna Pangaro e Gabriele Alessio. Un autentico lavoro di squadra che ha garantito un’organizzazione efficace e una gestione puntuale delle attività sportive.

Durante le giornate di gara, gli studenti si sono confrontati in numerose discipline, dando vita a veri e propri campionati interni tra i plessi. Tra gli sport praticati: pallavolo, nuoto, calcio a 5 e a 7, padel, pickleball e un articolato percorso misto con arrampicata, pertica, salti e pallamano. Le competizioni si sono svolte in un clima di sana competizione, rispetto reciproco e forte spirito di squadra, valori cardine dell’intero progetto.

Il momento conclusivo si è tenuto presso la palestra dell’Istituto Montale, dove si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del primo collaboratore della dirigente, prof. Antonio Gallo, delegato dalla Dott.ssa Blanco. Nel suo intervento ha evidenziato il valore educativo dello sport, sottolineando come esso rappresenti “uno strumento fondamentale di crescita personale e formazione”, congratulandosi con tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato.

Agli studenti sono stati consegnati attestati di partecipazione e gadget sportivi, a riconoscimento dell’entusiasmo e della dedizione dimostrati nel corso delle attività.

L’evento si conferma così un’importante occasione di inclusione, condivisione e crescita, capace di lasciare un segno positivo nei partecipanti. Visto l’ampio successo e la forte adesione degli alunni, le attività sportive saranno riproposte anche nel prossimo anno scolastico, rispondendo al desiderio espresso dagli stessi studenti.