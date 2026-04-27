L’Europa tra Stati Uniti e Cina: Patrizio Bianchi a Sanremo per riflettere su pace e scenari globali

Mercoledì, dalle 18 alle 19:30, il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà un importante incontro pubblico dal titolo “L’Europa tra Trump e la Cina: costruire la pace”, con la partecipazione dell’economista ed ex ministro Patrizio Bianchi. L’evento, promosso dal Laboratorio per l’Educazione che Ispira la Pace (EIP Lab) con il patrocinio del Gruppo Sanremo Città di Pace, si colloca in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e da profondi mutamenti negli equilibri globali.

Figura di rilievo nel panorama accademico e istituzionale, Patrizio Bianchi è stato Rettore dell’Università di Ferrara e Ministro dell’Istruzione nel governo guidato da Mario Draghi. Da anni è inoltre impegnato nella promozione della cultura della pace attraverso l’educazione, anche a livello internazionale. In qualità di titolare di una Cattedra UNESCO, ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione di iniziative e dichiarazioni sui temi della pace, dello sviluppo e dell’uguaglianza, partecipando attivamente al dialogo tra università, istituzioni e società civile.

Nel corso dell’incontro, Bianchi offrirà una riflessione approfondita sul ruolo dell’Europa nello scenario globale contemporaneo, interrogandosi sulle scelte strategiche tra Stati Uniti e Cina e sulle prospettive per la costruzione di un equilibrio pacifico. L’appuntamento rappresenta una significativa occasione di confronto aperto alla cittadinanza su interrogativi cruciali: quale futuro per l’Europa? E soprattutto, quale ruolo può assumere nella promozione della pace in un mondo sempre più polarizzato? L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.