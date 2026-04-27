I Luoghi dell’anima: una vita a colori” di Mario Borella

“I Luoghi dell’anima: una vita a colori” l’esposizione del pittore Mario Borella, dedicata alla sua lunga carriera artistica, rimarrà nel foyer e a porta Teatro del Casinò di Sanremo sino a domenica 3 maggio.

Considerando il grande apprezzamento ricevuto dagli innumerevoli visitatori, l’esposizione è stata prolungata e sarà possibile, ancora per una settimana, ammirare le opere più recenti di Borella, artista intimamente legato alla sua terra.

Borella, affermato pittore, una lunga carriera artistica vanta da tempo l’interesse di critici e collezionisti, e da oltre 50 anni ottiene numerosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero.

Interpreta la pittura fatta di luci e colori, un dinamismo cromatico, l’impasto è denso plasmato a spatola fa sì che l’opera diventa anche scultorea, la sua pittura, da autorevoli critici viene definita una forma di neo-impressionismo.

Il pubblico può visionare trenta opere in esposizione, in gran parte dedicate ai luoghi più suggestivi di Sanremo, regate, marine Costa Azzurra, orchestre… un viaggio attraverso immagini e colori che Borella definito fine pittore della luce, e di emozioni trasforma in immagini che si animano.