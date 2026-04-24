Ventimiglia, "Giudizi appesi" va in scena al teatro comunale: un successo lo spettacolo dei liceali delle Scienze Umane (Foto)

Grande successo per "Giudizi appesi", tratto dal progetto 'Umanamente' del liceo Scienze Umane, andato in scena, ieri sera, al teatro comunale di Ventimiglia.

Lo spettacolo è stato introdotto dall'assessore Milena Raco, accompagnata dal sindaco Flavio Di Muro. "La delega alle Pari Opportunità grazie alla rivisitazione delle deleghe si è trasformata in Politiche di Inclusione e di Genere. Ricopro anche altri ruoli come l'assessorato all'Istruzione e Servizi Educativi, alla Disabilità, alle Politiche Giovanili e ai Servizi sociali ma quest'oggi siamo qui per un motivo ben preciso, oltre al legame che ci lega da anni: portare avanti una campagna di sensibilizzazione a favore della parità e dell'inclusione di genere. Abbiamo fatto diversi progetti ma penso che il progetto che possa funzionare di più sia quello che passa attraverso la voce dei ragazzi" - dice l'assessore Milena Raco - "Prima di tutto sono un genitore di tre figlie che hanno frequentato, e tutt'ora una sta frequentando, il liceo Aprosio. C'è stata una campagna di sensibilizzazione per portare l'indirizzo Scienze Umane a Ventimiglia, un indirizzo che era voluto. Sono sempre stata onorata, sia come genitore che come assessore, di portare avanti i progetti della scuola proposti dal corpo docenti. Nel mio percorso di visita presso le scuole non potevo che sposare il progetto 'Umanamente', una parola che è alla base delle politiche di inclusione di genere. Il pregiudizio ci porta ad avere delle preclusioni verso il prossimo. Noi dobbiamo aprire la mente, questa formazione ci porta oggi a essere persone più aperte mentalmente. Dobbiamo portare i nostri studenti ad aprire la mente, ad accogliere e includere. Non ci sono diversità, le diversità possono diventare le più forti potenzialità. Io e il sindaco per i ragazzi della città di Ventimiglia e per le loro famiglie ci saremo sempre. Con gli uffici e la dirigente Risso abbiamo voluto investire quest’anno maggiori fondi sullo sviluppo delle politiche giovanili, proprio perché attraverso la voce dei ragazzi ogni progetto, che prende forma, porta grandi risultati".

Un evento voluto e proposto dal comune di Ventimiglia in collaborazione con il liceo Aprosio, nello specifico l'indirizzo Scienze Umane. I ragazzi, alla loro prima esperienza teatrale, sono saliti sul palco riuscendo a intrattenere e affascinare il numeroso pubblico presente in sala. "Siamo partiti dal pregiudizio perché è un tema che i ragazzi sentivano molto vicino a loro e così noi abbiamo accolto la loro richiesta" - fanno sapere i docenti del liceo Aprosio - "L'idea era di partire dal pregiudizio nel piccolo per vedere poi come si estende nella società attraverso anche delle opere".