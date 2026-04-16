Inquinamento e cambiamento climatico: i Marinai d'Italia ospitano i bimbi di Vallecrosia al Mare, Soldano e San Biagio

Inquinamento e cambiamento climatico al centro dell'incontro organizzato presso l'associazione nazionale Marinai d'Italia di Vallecrosia al Mare per i bambini delle elementari, dalla seconda alla quinta, di Vallecrosia al Mare, Soldano e San Biagio della Cima con il biologo Sergio Cotta.

"Nella mattina di martedì abbiamo avuto eccezionalmente come ospiti gli operatori dell'Arpal di Imperia che nell'ambito dei controlli sulla balneazione delle acque marine stavano effettuando un prelievo routinario dei campioni per il monitoraggio svolto ai sensi del D.L. 116/2008" - fa sapere Flavio Ambrosino dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia, gruppo M. Acquarone - "Fabrizio Paglieri e Sabina Barone, gentilmente, hanno parlato con i bambini spiegando cosa stessero facendo e l'importanza del monitoraggio per la pubblica salute e la preservazione dell'ambiente".

"Seguiranno altri incontri con i volontari che si occupano dell'Oasi di Nervia con i quali effettueranno delle osservazioni ambientali, sempre con lo scopo di interessare le nuove leve alla conservazione e tutela dell'ambiente marino-fluviale" - svela Ambrosino.