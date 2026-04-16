Bordighera, riqualificazione della scuola di via Napoli: concluso l’iter amministrativo con Regione Liguria

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter amministrativo per la richiesta dei fondi destinati alla riqualificazione della scuola di via Napoli a Bordighera, un passaggio fondamentale per arrivare alla realizzazione dell’intervento.

Il percorso, particolarmente articolato anche a causa delle conseguenze dell’incendio e dei successivi adempimenti tecnici e assicurativi, è stato portato avanti grazie a una costante sinergia tra gli uffici comunali e quelli di Regione Liguria, che hanno lavorato senza interruzioni per garantire il completamento della procedura.

Il progetto è stato seguito con continuità anche a livello regionale, attraverso un monitoraggio costante e sopralluoghi periodici, con l’obiettivo di superare le criticità e accompagnare ogni fase dell’iter burocratico.

Un ringraziamento è stato rivolto ai tecnici e agli uffici coinvolti, che hanno gestito una situazione complessa con professionalità e senso di responsabilità, così come ai commissari del Comune di Bordighera, impegnati in questi mesi di amministrazione straordinaria nel garantire continuità e attenzione alle esigenze del territorio.

Conclusa la fase amministrativa, cresce ora la fiducia che la Regione possa procedere in tempi rapidi con il supporto necessario per avviare concretamente l’intervento. L’obiettivo resta chiaro: restituire agli studenti una scuola moderna, sicura e adeguata alle esigenze future.