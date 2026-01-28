Formazione d'eccellenza su discipline analogiche e comunicazione non verbale, #ZeroFiltri fa tappa a Ventimiglia (Foto)

La città di confine ospiterà, infatti, la prima tappa di una formazione d’eccellenza dedicata alle discipline analogiche e alla comunicazione non verbale, che verrà poi proposta il 1 marzo a Brescia e il 19 aprile a Firenze. Un progetto innovativo che consiglia, dunque, un nuovo modo di leggere, comprendere e vivere la comunicazione umana. Ideato e condotto dalle analogiste Ilaria Merlenghi e Antonella Marelli, professioniste con oltre dieci anni di esperienza, #ZeroFiltri nasce, proprio, con l’obiettivo di sensibilizzare e divulgare una nuova consapevolezza comunicativa, andando oltre le parole e arrivando direttamente al linguaggio più autentico dell’essere umano: quello dell’ inconscio.

"Le discipline analogiche permettono di entrare in contatto con la parte più profonda della persona, aiutandola a riconoscere i propri schemi emotivi, comprendere le dinamiche che si ripetono nella vita e ritrovare un equilibrio emotivo autentico, attraverso una comunicazione diretta e priva di maschere" - fanno sapere gli organizzatori - "#ZeroFiltri non è solo una formazione ma un vero e proprio percorso di crescita personale e professionale, pensato per chi desidera conoscersi davvero, migliorare le relazioni e comunicare in modo più efficace, consapevole e coerente. Un appuntamento imperdibile per chi vuole andare oltre la comunicazione convenzionale e scoprire un modo nuovo, profondo e trasformativo di entrare in relazione con sé stesso e con gli altri".