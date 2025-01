Sanremo: in dirittura d'arrivo i lavori per la nuova area verde (e per i cani) nel quartiere di San Martino (Foto)

Sta prendendo forma e sarà pronta in poco tempo l’area verde di San Martino, in fondo a via Scoglio. Si tratta di lavori che rientrano nella seconda parte dell’intervento del PR LIGURIA FERS 2021-2027 “SaNremo VERDE”, per un importo di circa 684mila euro.

I lavori, che il Comune sta svolgendo, prevedono un aumento del verde, integrando quello esistente con una nuova fascia di arbusti, erbacee e perenni lungo i percorsi principali, tramite l’inserimento di 38 nuovi alberi, oltre 1.000 metri quadri di arbusti e 500 di area verde fruibile dedicata ai cani. La zona dedicata ai cani delimita l’area verde che oggi è effettivamente utilizzata come area per i ‘quatto zampe’, destinando alla comunità la fruizione della porzione pavimentata affacciata sul mare dove vengono introdotti una nuova area verde rialzata, dedicata al relax, nonché uno spazio destinato al gioco degli scacchi. E’ previsto inoltre il rifacimento complessivo dell’area giochi per bambini.

I lavori prevedono anche il miglioramento e la ricollocazione degli arredi esistenti in luoghi ombreggiati e su pavimentazioni adeguate, la riduzione dell’area pavimentata a favore di nuove aree verdi, nonché la depavimentazione delle aree impermeabili che faciliterà anche la gestione sostenibile delle acque piovane. Come si vede dalle foto i lavori stanno andando avanti e, a breve, è prevista l’inaugurazione dell’area.