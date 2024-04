Sanremo: serata elettorale per Daniele Ventimiglia, Rolando annuncia "Siamo in crescita del 4%" (Foto e Video)

Alla presenza del vice Presidente della Regione, Alessandro Piana, e del candidato a sindaco del centrodestra Gianni Rolando, Daniele Ventimiglia (Lega) ha raccolto 150 sostenitori per una serata in previsione delle elezioni Amministrative di Sanremo del prossimo giugno.

“Con me c’erano persone che vogliono il cambiamento – ha detto Ventimiglia – e, sicuramente non la continuità di Biancheri con il candidato Mager. Vogliamo una città diversa da quella di adesso”.

C’è stato spazio anche per Gianni Rolando che, nel corso della serata, ha anche annunciato una percentuale dell’ultimo sondaggio in possesso della coalizione: “Una serata di grande successo che conferma il grande successo che stiamo ottenendo. Siamo certi che vinceremo al primo turno, visto che l’ultimo sondaggio ci da al 47%, in aumento del 4%. Voglio confermare che avremo attenzione non solo al centro della città ma anche ai quartieri e alle frazioni. Sarà fondamentale il progetto del futuro porto vecchio ed è importantissimo gestire al meglio il cantiere. Bar e ristoranti dovranno avere il minimo danno possibile, per portare la città ai primi posti dell’elite europea.