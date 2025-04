"Sempre più attenzione per il verde e la piccola manutenzione" - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Continuano gli interventi di manutenzione del verde nella città delle palme soprattutto in questi giorni per accogliere al meglio i turisti che visiteranno Bordighera in occasione delle festività pasquali e dei vari ponti che si susseguiranno.

Il Comune, quest'anno, ha, infatti, raddoppiato il budget annuale per garantire il servizio di manutenzione urbana e cura del verde.