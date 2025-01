'Bollette pazze' ad Ospedaletti: l'Amministrazione dà i consigli agli utenti "Chi ha la domiciliazione la blocchi"

Dopo la riunione con i funzionari di Rivieracqua l’Amministrazione di Ospedaletti ha confermato che, per chi è allacciato all’acquedotto di Bordighera, l’aumento tariffario è piuttosto rilevante e considera il conguaglio con applicazione della nuova tariffa a partire dall’anno 2022. Secondo il Comune gli utenti potranno contestare il pagamento delle loro bollette.

Per chi ha domiciliato il pagamento in banca dovrà richiedere alla stessa di sospenderlo che si vuole contestare. Questo fino a quando non sarà chiarita la correttezza delle tariffe applicate ed il periodo di applicazione delle stesse. Relativamente al periodo imponibile si dovrà verificare l’eventuale prescrizione dello stesso.

Chi non ha domiciliato il pagamento potrà contestare la bolletta omettendo il versamento della stessa fino ai chiarimenti. Ogni utente ha otto settimane di tempo per sospendere il pagamento. Nel caso in cui l’utente decidesse di pagare dal comune viene consigliato di pagare con la dicitura ‘Con Riserva’.

Per chi ha i contratti con lente tassata (a forfait) è fortemente consigliato provvedere alla disdetta del contratto originale trasformandolo in un nuovo contratto a misura, negli uffici di Rivieracqua. In questo caso si dovrà concordare con l’azienda l’installazione del contatore e quindi del relativo costo. Le disdette dovranno essere effettuate per iscritto con raccomandata AR o PEC o consegnate direttamente agli uffici con copia firmata per ricevuta.

Per la rateizzazione delle bollette ci si dovrà recare presso gli uffici di Rivieracqua e trattare il numero di rate in base alle proprie esigenze e possibilità.

“Siamo disponibili – sottolinea l’Amministrazione - per redigere un facsimile di lettera di disdetta contrattuale ed eventualmente di contestazione della bolletta. Quanto prima saranno comunicate le modalità”.