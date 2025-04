Sanremo: ennesimo ricorso dell'ex dirigente del Comune Massimo Mangiarotti respinto dal Tar regionale

Nuova battuta d’arresto al Tar di Genova, per l’ex dirigente del Comune di Sanremo Massimo Mangiarotti, tra l’altro licenziato da palazzo Bellevue nel marzo del 2024 per ‘infedeltà all’ente’ al culmine di un lungo e complicato periodo di difficile convivenza con l’amministrazione e con altri funzionari comunali.. L’ultimo ricorso di Mangiarotti, infatti, è stato rigettato dal tribunale amministrativo regionale, al quale si era rivolto per l’annullamento del provvedimento del segretario generale in relazione all’attivazione del servizio di trasporto scolastico nel 2023/2024.

I fatti riportano al periodo in cui il Comune dovette riaffidare il servizio alla Riviera Trasporti, in quanto l’azienda che si era aggiudicata il bando (la ‘Fratarcangeli’) si era rifiutata di stipulare il contratto con il Comune, per una differenza quantitativa tra i chilometri indicati nel lotto di gara e quelli contenuti nel piano di trasporto annuale 2022/2023.

Successivamente il Segretario generale aveva diffidato Mangiarotti all’adozione del piano di trasporto, per l’approvazione in Giunta del 5 ottobre 2023. Mangiarotti ha invece presentato una serie di osservazioni, evidenziando la violazione delle prerogative dirigenziali. Vennero così tolti dal segretario i poteri del dirigente (allora ai servizi sociali), disponendo l’affidamento del servizio in favore alla Rt.

Nel ricorso Mangiarotti aveva poi evidenziato una serie di censure, incompetenza, violazioni, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza ed altro. In una replica, Mangiarotti aveva anche eccepito l’inammissibilità della memoria del Comune, visto il deposito antecedente rispetto al decreto presidenziale di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, impugnando il licenziamento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, e in parte inammissibile per mancanza di interesse.