Sanremo: prosegue la rivoluzione ‘Pinqua’ nella Pigna, affidati i lavori per rifare altri due vicoli del centro storico

Non solo maxi opere. I 16 milioni del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (Pinqua) “piovuti” sulla Pigna consentiranno di aprire i cantieri che rifaranno il look al centro storico di Sanremo dopo anni di attesa. Gli interventi interesseranno angoli noti come, a titolo di esempio, piazza Santa Brigida o i giardini Regina Elena, ma anche i vicoli meno noti ma che, per chi abita la Sanremo vecchia, sono strade ricche di storia e storie.

Nelle ultime settimane gli uffici comunali hanno messo nero su bianco l’affidamento dei lavori da 236.521,73 euro per la sistemazione della pavimentazione di vicolo Bottini e vicolo Balilla, il Lotto 2 di un più ampio intervento di restyling delle pavimentazioni. L’intervento è stato assegnato alla ditta Edilservizi di Albissola Marina che ha presentato ribasso d’asta del 15,29% (ribasso solo sull’importo a base di gara e non sugli oneri di sicurezza).

Gli interventi per il rifacimento delle pavimentazioni nella Pigna sono stati suddivisi in cinque lotti. Oltre al 2 per vicolo Bottini e vicolo Balilla, il Lotto 1 interessa via Morardo, piazza Corridoni e via Giordano Bruno, il 3 via Umana, via Riccobono, via della Prudenza, vicolo Provvidenza e via Ferruccio, il 4 via Rivolte e il 5 vicolo Cisternin, via Cisterna, via del Popolo, via Tapoletti.