A10 Liguria, cantieri fino a Ventimiglia ma meno disagi dopo l’estate: Bucci "Piano Aurelia Bis e ospedale di Taggia nuovo"

Manutenzioni ancora lunghe sull’autostrada Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, ma con un primo alleggerimento dopo l’estate nel tratto oggi più critico tra Spotorno e Finale. La conferma arriva dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha fatto il punto anche sul futuro dell’Aurelia Bis e sul progetto del nuovo ospedale unico del Ponente.

A10: fine dei disagi più pesanti dopo l’estate, ma lavori ancora per alcuni anni

Secondo Bucci, il tratto più problematico dell’A10 – quello tra Spotorno e Finale – dovrebbe vedere la conclusione della fase più impattante dei cantieri dopo l’estate: "Non finiranno: subito dopo partiranno nuovi interventi nella tratta più a ponente, da Andora fino a Ventimiglia. Questi lavori dureranno almeno due anni, ma dovrebbero essere meno pesanti per la viabilità: meno gallerie coinvolte e interventi più concentrati su ponti e viadotti, con possibili riduzioni a una corsia ma senza chiusure prolungate". Bucci ha ricordato come l’intensificazione delle manutenzioni sia una conseguenza diretta del crollo del Ponte Morandi, che ha portato a standard di sicurezza molto più stringenti: “Oggi si tollera molto meno rischio rispetto al passato, quindi i lavori sono più numerosi e più approfonditi”.

Aurelia Bis: la “ridondanza” attesa dal territorio

Per ridurre l’impatto dei cantieri autostradali, la Regione punta molto sul completamento dell’Aurelia Bis, considerata una vera alternativa alla rete autostradale. È già stato approvato il progetto del tratto verso Imperia, dal valore di circa 460 milioni di euro, mentre per la tratta tra Sanremo e Ventimiglia: è stato avviato lo studio di fattibilità; sono state individuate tre possibili alternative di tracciato; l’opera è stata inserita tra quelle finanziabili. Il progetto sarà seguito da ANAS, con un commissario dedicato. L’obiettivo dichiarato è completare tutta la dorsale come “ridondanza” dell’autostrada, sul modello dei sistemi con più percorsi alternativi.

Ospedale unico di Taggia: prima pietra ipotizzata nel 2027

Sul fronte sanitario, novità per il nuovo ospedale del Ponente, previsto a Taggia. È in corso una proposta di project financing da parte di un’associazione temporanea di imprese “di altissimo livello”. Un recente pronunciamento del tribunale europeo ha però eliminato il diritto di prelazione per chi presenta il progetto, creando incertezza tra gli investitori. La Regione sta lavorando per rassicurare i soggetti interessati e non esclude, in alternativa, una gara pubblica di project financing. Nonostante queste criticità, Bucci ha indicato una possibile tempistica: "La posa della prima pietra potrebbe avvenire a metà 2027".

In sintesi, il quadro che emerge è quello di una Liguria ancora alle prese con cantieri diffusi ma necessari, con la prospettiva di una viabilità più resiliente grazie all’Aurelia Bis e con un progetto sanitario strategico che, se rispettati i tempi, potrebbe entrare nella fase concreta entro pochi anni.