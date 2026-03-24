Addio a Gino Paoli, il Club Tenco rende omaggio a uno dei padri della canzone d’autore italiana

Il Club Tenco ha espresso profonda commozione per la scomparsa di Gino Paoli, una delle voci più intense, autorevoli e rappresentative della canzone d’autore italiana. Con lui se ne va un protagonista fondamentale di quella straordinaria stagione artistica che, tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta, ha rivoluzionato il modo di intendere la musica nel nostro Paese. Fu infatti tra Genova e Milano, negli ambienti della casa discografica Ricordi, che prese forma un primo nucleo culturale consapevole, capace di elevare la canzone a forma d’arte raffinata. In quel contesto, Paoli contribuì a definire un linguaggio nuovo, dove musica e parole si intrecciavano in una sintesi poetica personale, dando vita a una visione autentica e profondamente espressiva della realtà. È lì che nasce, di fatto, la canzone “d’autore”.

Il legame tra Gino Paoli e il Club Tenco è stato lungo, intenso e mai interrotto. Già nel 1974, in occasione della prima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, gli fu assegnato il Premio Tenco alla Carriera, riconoscimento che sanciva il valore del suo contributo artistico. Nel 1984 la sua celebre “Averti addosso” ottenne la Targa Tenco come Migliore Canzone, nello stesso anno in cui venne celebrato per i suoi “25 anni di canzoni” con un concerto speciale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, ulteriore testimonianza dell’impatto duraturo della sua opera. Negli anni, Paoli ha partecipato più volte al Premio Tenco come ospite, prendendo parte alle edizioni del 1978, 1980, 1985, 1986, 1990, 1993, 1996, 2001, 2002, 2006 e 2007. Una presenza costante che ha confermato il suo legame autentico con il Club e con lo spirito della rassegna.

Gli amici del Club Tenco ricordano anche la sua grande disponibilità umana e artistica: Paoli rispose sempre con generosità fin dai primi inviti, instaurando un rapporto profondo con Amilcare Rambaldi, fondatore del Club. In questo momento di grande dolore, il Club Tenco si unisce al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato e seguito nel corso della sua lunga carriera. Resta un’eredità artistica che continuerà a vivere nel tempo: le sue canzoni, il suo esempio e la sua visione continueranno ad accompagnare generazioni di ascoltatori.



