Ventimiglia: riqualificazione del verde urbano in Corso Genova, messe a dimora 17 nuove lagerstroemie

Nell’ambito di queste operazioni, si è proceduto alla sostituzione delle essenze precedentemente presenti con 17 nuove piante di Lagerstroemia, selezionate per le loro caratteristiche estetiche e di adattabilità al contesto urbano.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e cura del patrimonio arboreo cittadino, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici, incrementare il decoro urbano e garantire una maggiore sostenibilità ambientale.

“Con questo intervento abbiamo voluto non solo rinnovare il patrimonio verde di una delle principali arterie cittadine, ma anche scegliere specie più idonee al contesto urbano e al clima locale,” dichiara l’Assessore al Verde Pubblico Domenico Calimera “le Lagerstroemie, oltre ad avere una fioritura particolarmente apprezzata, contribuiranno a rendere Corso Genova ancora più accogliente.”

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Consigliera delegata Rosa Papalia: “Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso una città più curata e attenta all’ambiente. Continueremo a lavorare per migliorare gli spazi pubblici e rispondere alle esigenze dei cittadini, valorizzando il verde come elemento centrale della qualità urbana.”