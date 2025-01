Maltempo: notte di pioggia sulla provincia, picco massimo a Triora con i corsi d'acqua lievemente ingrossati. Ora vento e mareggiate

La notte ha portato ancora pioggia sulla nostra provincia, con un nuovo innalzamento delle altezze in tutte le località dell’estremo Ponente. Come previsto, però, il ‘grosso’ della perturbazione ha colpito prevalentemente il Levante della nostra regione, dove in alcune località si sono sfiorati i 300 mm di pioggia da inizio perturbazione.

Per noi una situazione decisamente meno pesante, con il picco massimo di pioggia registrato a Triora in Valle Argentina, dove sono caduti 70 mm. A seguire troviamo: Apricale 61, Verdeggia e Dolcedo 60, Pontedassio 59, Bajardo 58, Ceriana 53, Castelvittorio 49, Pigna 48, Pornassio 47, Montalto Carpasio 46, Airole e Nava 44, Rocchetta Nervina 42, Seborga 40, Diano Marina 39, Borgomaro 38, Dolceacqua 35, Imperia 34, Pieve di Teco 31, Ventimiglia 30 e Sanremo 24.

La situazione dei torrenti è sempre stata sotto controllo con l’innalzamento dei livelli nel corso della notte, ma mai vicino alle soglie di attenzione. Nel dettaglio l’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco ha raggiunto quota 1,23 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero ha avvicinato la prima soglia di attenzione, arrivando a quota 0,27 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina è salito fino a quota 3,04 (livelli di allerta a 5 e 7) in località Merelli; a Taggia è arrivato a 1,74 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito 0,46 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia: ad Isolabona è arrivato a 1,38 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2); a Dolceacqua è arrivato fino a 1,55 (giallo a 4 e rosso a 5). Il Roya, nella zona di Airole è a quota 2,84 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia; era arrivato a 0,63 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Ora attenzione al vento che, nel corso delle prossime ore aumenterà ancora di intensità. Al momento tra le velocità massime troviamo: Ventimiglia con 74 km/h, Sanremo con 59 km/h e Imperia con 58 km/h. Secondo le previsioni di Arpal il vento crescerà nel corso delle prossime ore, con la possibilità di mareggiate sulla costa.

Per le prime ore della mattina è previsto il passaggio di alcuni piccoli fronti perturbati, che dovrebbero portare qualche pioggia sulla nostra provincia, dove però la tendenza è a deciso miglioramento (ad eccezione di vento e mare grosso) sia per la giornata odierna che per il resto della settimana, tranne qualche pioggia giovedì e sabato.

Alla luce della situazione in atto Arpal ha mantenuto per la nostra provincia lo stato di allerta meteo-idrologica gialla, fino alle 14 di domani.