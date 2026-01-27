Dalla corte di Versailles a Sanremo, Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia alla rievocazione storica itinerante (Foto)

Dalla corte di Versailles a Sanremo. Il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia parteciperà alla passeggiata storica per il centro della città dei fiori prevista sabato 7 febbraio alle 15.30 .

In collaborazione con la Compagnia Italiana di Teatro e Danza, sbandieratori e musici ventimigliesi daranno, perciò, vita a una suggestiva rievocazione storica itinerante che unirà tradizione, musica e danza. "Il corteo partirà dall’hotel Des Anglais, proseguirà poi verso il Casinò di Sanremo per concludersi davanti allo storico Teatro Ariston, simbolo della città" - fa sapere il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia - "Lungo il percorso, il pubblico potrà assistere alle esibizioni degli sbandieratori e dei musici, accompagnate da eleganti momenti di danza storica curati dalla Compagnia Italiana di Teatro e Danza".

L'evento proseguirà con una serata di gala, alle 19 all'hotel Des Anglais, che prevede cena a buffet e gran ballo tra le epoche fino a mezzanotte. "Un appuntamento imperdibile che celebra la cultura, la storia e lo spettacolo dal vivo, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente e di grande impatto scenografico nel cuore di Sanremo" - svela il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia.