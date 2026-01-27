 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 19:21

Implementazione della stazione ferroviaria di Vallecrosia, l'Amministrazione Perri incontra l'assessore regionale Scajola

"Infrastruttura fondamentale per il rilancio turistico della città"

Implementazione della stazione ferroviaria di Vallecrosia è stato il tema al centro di un incontro istituzionale tra il sindaco Fabio Perri, l'assessore Deborah Mognol e l'assessore regionale Marco Scajola.

Un'occasione di confronto per valutare e approfondire la possibilità di implementazione della stazione nella città della famiglia. "Incontro istituzionale per il futuro della nostra città" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Un’infrastruttura fondamentale non solo per lavoratori e studenti ma anche per il rilancio turistico della nostra città. Tra i punti chiave per lo sviluppo del turismo, infatti, i trasporti rappresentano un elemento essenziale per rendere Vallecrosia sempre più accessibile e attrattiva".

"Ringraziamo l’assessore Marco Scajola per l’attenzione, la disponibilità e l’impegno nella verifica di questa importante opportunità per il nostro territorio" - commenta l'Amministrazione comunale - "Continuiamo a lavorare insieme per Vallecrosia".

Elisa Colli

