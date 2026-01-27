 / Eventi

Confcommercio: dal 2026 SIAE incassa anche i Diritti Connessi SCF con tariffe agevolate per i soci

Pagamenti unificati, sconti fino al 30% e assistenza gratuita degli uffici Confcommercio Imperia per musica d’ambiente negli esercizi commerciali

Tra le convenzioni di cui hanno diritto gli associati della Confcommercio, ricordiamo quelle per il pagamento dei diritti connessi per la diffusione di musica e immagini, ovvero SIAE e SCF. Gli accordi prevedono una serie di sconti che possono raggiungere il 30%. A partire dal 2026, SIAE, su mandato di SCF curerà anche l’incasso dei Diritti Connessi per la diffusione di musica d’ambiente, inclusi esercizi commerciali, applicando le tariffe agevolate riservate ai soci Confcommercio.

Gli esercenti soggetti al pagamento potranno versare i Diritti Connessi contestualmente al Diritto d’Autore. Ricordiamo che, ad oggi, la scadenza per il pagamento è fissata al 2 marzo. Gli uffici della Confcommercio della provincia di Imperia sono a disposizione degli associati per fornire gratuitamente la necessaria assistenza per l’attivazione o il rinnovo degli abbonamenti per la musica d’ambiente negli esercizi commerciali, bar, ristoranti, strutture ricettive, stabilimenti balneari, ecc.

