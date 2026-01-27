"Zpoint Woman": stage di difesa personale femminile a Camporosso (Foto)

Prevenzione, consapevolezza e gestione del rischio al centro dello stage di difesa personale femminile "Zpoint Woman" che verrà proposto domenica 8 febbraio dalle 16 alle 18 nella sala tigli del centro polivalente G. Falcone a Camporosso.

Un incontro pratico e accessibile, dedicato a consapevolezza, sicurezza, gestione del rischio e resilienza. Per l'occasione saranno presenti Jonathan Gorlero, fondatore di Zpoint System, e Christian Deidda, co-fondatore, che si concentrerà sulla psicologia dell'aggressione. "Prevenzione, consapevolezza e gestione del rischio non solo tecniche da ricordare ma strategie semplici e adattabili per sentirsi più sicure nella realtà. Lavoreremo su lettura della situazione, movimento/footwork, protezioni, reazioni istintive e strategie per creare spazio e uscire in sicurezza" - dicono gli organizzatori - "L'evento è aperto a tutte le donne, non è richiesta nessuna esperienza".

L'evento gratuito è realizzato in collaborazione con l’associazione Arcobaleno di Camporosso e con il patrocinio del Comune.