Sanremo, il Casinò festeggia il compleanno del Festival: il 29 gennaio “Casino Culturae” tra storia, musica e cimeli

Il Casinò di Sanremo celebra una delle date più iconiche della propria storia e di quella della musica italiana. Nell’ambito del format “Casino Culturae Festival”, mercoledì 29 gennaio alle ore 16.30, il teatro del Casinò ospiterà un appuntamento speciale dedicato al compleanno del Festival della Canzone Italiana, nato proprio nelle sale del Casinò il 29 gennaio 1951.

Una ricorrenza dal forte valore simbolico, che riporta alla memoria il lungo legame tra il Casinò e la kermesse canora, ospitata nella sede storica fino al 1976, prima del trasferimento al Teatro Ariston. “È una data iconica per il nostro Casinò, che sino al 1976 ha ospitato la kermesse canora e i suoi protagonisti. Era un Festival ‘in bianco e nero’, ma che è rimasto vivo nel ricordo della storia della musica italiana”, sottolinea il presidente e amministratore delegato dott. Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi: “Abbiamo voluto condividere questa giornata di festa a teatro con i nostri clienti e con il pubblico che, sempre partecipe, segue i nostri eventi. Mentre si sta organizzando l’edizione numero 76 del Festival, che ci coinvolgerà con il Dopofestival, vogliamo ancora una volta fare gli auguri alla manifestazione canora nazionale più importante anche a livello internazionale”.

L’incontro a teatro proporrà un viaggio nella storia del Festival, non solo attraverso le immagini e i racconti delle edizioni “in bianco e nero”, ma anche attraverso il gossip, le curiosità e le dinamiche del mercato discografico che hanno accompagnato le diverse stagioni sanremesi. Al centro della narrazione, le canzoni più amate dal pubblico, premiate dal successo commerciale anche al di là dei risultati in gara. A rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento saranno gli interventi musicali dal vivo con la band del Liceo Cassini, guidata dal professor Claudio Iezzi, che accompagnerà il racconto con esecuzioni legate ai brani simbolo delle varie edizioni.

Nel foyer del teatro sarà inoltre allestita la mostra “Auguri Festival”, con cimeli storici originali provenienti dal Museo del Festival, curato da Marco Canova, offrendo al pubblico l’occasione di ammirare documenti e oggetti che hanno segnato la storia della manifestazione. Cuore dell’evento è il format ispirato al volume SANREMO vs. HIT PARADE (D’Idee di Torino, edizione aggiornata 2026, 520 pagine), che ripercorre storie e aneddoti delle canzoni lanciate al Festival, confrontandole con i brani presenti nelle classifiche di vendita nello stesso periodo storico. Un approccio originale, che dedica un capitolo a ciascuna edizione, mettendo a confronto le proposte sanremesi con il resto della produzione musicale dell’epoca.

Autore e protagonista del racconto è Stefano Brocks (Stefano Brocchetti), giornalista, conduttore radiofonico e programmatore musicale, che condurrà l’incontro con una scaletta dinamica, costruita anche in tempo reale, alternando narrazione, spezzoni musicali, immagini e filmati d’archivio, con il supporto di una regia video dedicata. Il format proporrà contenuti creati appositamente per l’occasione, con particolare attenzione alle edizioni svoltesi al Casinò di Sanremo e alle peculiarità che ne caratterizzarono l’organizzazione. L’aspetto più originale del progetto risiede nell’analisi dell’andamento delle canzoni sul mercato discografico, elemento che spesso racconta una storia diversa rispetto alle classifiche finali del Festival. Il pubblico potrà così scoprire casi di vincitori rapidamente dimenticati e di brani classificatisi nelle retrovie ma diventati nel tempo grandi successi, così come i periodi storici in cui il gusto del pubblico ha coinciso con le scelte delle giurie sanremesi.

Un racconto che prende vita dopo lo spegnersi delle luci del teatro, quando le canzoni del Festival iniziano il loro vero percorso, confrontandosi con gli altri successi di quel preciso momento storico. Il calendario di Casino Culturae proseguirà con il prossimo appuntamento fissato per martedì 3 febbraio alle ore 16.30, che vedrà protagonista Orso Tosco con il suo ultimo libro Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo.