Ventimiglia, liceo Aprosio senza riscaldamento: studenti protestano e se ne vanno a casa (Foto e video)

Il riscaldamento non funziona, fa freddo e così gli studenti protestano nell'atrio della scuola. E' successo oggi al liceo Aprosio di Ventimiglia.

Secondo alcune segnalazioni non sarebbe la prima volta che succede. E' dall'inizio dell'anno che i ragazzi del liceo sono costretti a stare in classe con le giacche perché fa freddo e così disperati, oggi, gli alunni di tutte le classi hanno deciso di scioperare per la mancanza di connessione, di corrente, che saltava continuamente, e visto che non funzionavano sia i termosifoni che l'impianto idraulico.

"Fa freddo, stiamo per ore in classe con le giacche" - dicono gli studenti - "Inoltre, oggi anche l’impianto idraulico non funzionava, creando una puzza di fogna principalmente nell’aula 33, quella che prima era il bar, nella quale fa più freddo". "Non ci si può stare in quella classe" - sottolineano gli alunni della 1I, che, dopo essersi lamentanti delle problematiche, sono stati spostati nel laboratorio di chimica poiché, al momento, è l’unica aula disponibile.

Infreddoliti, stanchi e stufi, i ragazzi della scuola, spronati dai vari rappresentanti di classe, si sono così radunati in massa nell’atrio dell'edifico per lamentarsi con la preside e i professori chiedendo di poter tornare a casa. Ascoltate le proteste, i docenti hanno rassicurato i ragazzi e poi la preside, dopo aver contattato tutti i genitori e ottenuto via email le autorizzazioni necessarie per l'uscita da scuola, ha consentito agli studenti di tornare a casa. Nel frattempo, sono stati allertati i tecnici che sono intervenuti per riparare il guasto all'impianto di riscaldamento in modo tale che domani gli studenti potranno tornare regolarmente a scuola.