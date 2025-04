Sanremo: sabato prossimo il 'Pride' nella città dei fiori, questa mattina sopralluogo delle forze dell'ordine (Foto)

Sopralluogo delle forze dell’ordine, questa mattina in piazza Colombo e nelle vie di Sanremo, in previsione della sfilata del ‘Pride 2025’, organizzato dalle diverse associazioni unite per sabato prossimo.

Il percorso è stato confermato da piazza Colombo verso corso Garibaldi (in senso contrario di marcia), via Ruffini, pista ciclabile fino a piazzale Dapporto. Ritorno sul lungomare Calvino (carreggiata a monte), giardini Vittorio Veneto e, quindi, la ciclabile fino a via Ruffini e rientro in piazza Colombo.

Nessuna strada sarà chiusa al traffico se non al momento del passaggio della sfilata. Si prevede una massiccia presenza di partecipanti che invaderanno con colori e musica la città dei fiori. Polizia Municipale, agenti del Commissariato, Carabinieri e Digos hanno analizzato il percorso per garantire la massima sicurezza nel corso della sfilata.