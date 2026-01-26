"La sapienza di Ermete: una chiave per comprendere l'Universo", a Sanremo primo incontro dell'Aquila Revelans (Foto)

"La sapienza di Ermete: una chiave per comprendere l'Universo" è stato il tema al centro della conferenza organizzata sabato pomeriggio nella sala dei cavalieri al grand hotel Des Anglais a Sanremo dalla nuova associazione culturale Aquila Revelans.

"Oggetto della conferenza è stata la figura di Ermete Trismegisto, misterioso personaggio dell'antichità, un ponte tra la tradizione egizia e quella greca" - fanno sapere gli organizzatori - "Sono stati analizzati il Corpus Hermeticum e la Tavola Smeraldina, testi a lui attribuiti che consentono allo studioso di indagare circa i misteri dell'universo e della natura arrivando a cercare di comprendere l'unicità del piano divino. 'Tutto è Uno' diceva Hermete. I testi sono anche un valido supporto per coloro i quali si occupano di alchimia spirituale".

Il relatore dell'incontro, a ingresso libero, è stato Alessio Rossi, presidente della neo associazione, che ha colto l'occasione per illustrare al pubblico le finalità dell'Aquila Revelans: "Diffondere la conoscenza e la cultura attraverso le tradizioni dell'antichità, creare contatti tra persone e associazioni e proporsi come luogo di aggregazione. Historia Magistra Vitae è leitmotiv dell'associazione".

E' stato poi presentato il consiglio della nuova associazione culturale: Alessio Rossi è il presidente, Loredana Maletta è il vicepresidente, Emanuele Ghiringhelli è il segretario, Sergio Poli è il tesoriere mentre i consiglieri sono Luca Da Fre, Barbara Marchiol e Roberto Benedetto.

L'associazione culturale Aquila Revelans desidera ringraziare "per la loro presenza Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, il brigadiere capo Rino Aliquo' presidente del Coro ANC Ventimiglia, Simone Parisi, vicepresidente del Cigar Club Smokey Blinders, Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, e l'artista Salvatore Goffredo. Un particolare ringraziamento va anche al socio fondatore Luca da Fre per ospitare l'associazione nel suo hotel, il grand hotel del Anglais". Un ricco apericena, animato da una sincera convivialità, ha poi accompagnato i convenuti fino a sera tarda.