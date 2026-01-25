Imperia ricorda i caduti della “Cuneense”: l’assessore Scajola alla cerimonia dell’83° anniversario

L’assessore Marco Scajola, in rappresentanza di Regione Liguria, ha preso parte oggi a Imperia alla cerimonia commemorativa dedicata ai caduti e ai dispersi della Divisione Alpina “Cuneense”, nell’83° anniversario della Campagna di Russia e della Battaglia di Nowo Postolajovka, episodio che segnò profondamente la storia e confermò il valore delle Forze Armate Italiane.



La commemorazione si è svolta presso il Cimitero di Imperia Oneglia ed è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Imperia, con il raduno delle autorità e dei partecipanti e la successiva sfilata verso il monumento della “Tomba simbolica dei Caduti del Battaglione Pieve di Teco”.



“Ricordare la Campagna di Russia e la Battaglia di Nowo Postolajovka significa rendere omaggio al sacrificio di uomini che hanno dimostrato coraggio, solidarietà e senso del dovere – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola –. È un appuntamento al quale non manco da anni, perché la memoria dei caduti e dei dispersi della Divisione Alpina ‘Cuneense’ rappresenta un patrimonio collettivo che va custodito e trasmesso alle nuove generazioni, come esempio di rispetto, responsabilità e servizio verso il Paese. Un momento reso ancora più significativo dall’impegno della Sezione Alpini di Imperia, che ringrazio, del Coro Alpino Monte Saccarello e della Fanfara del Colle di Nava, che ogni anno contribuiscono a mantenere viva questa memoria”.