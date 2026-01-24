Imperia celebra il Giorno della Memoria: cerimonia ufficiale e incontro con gli studenti martedì 27 gennaio

Anche quest’anno, a Imperia, si svolgerà la cerimonia ufficiale del “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti.

Le iniziative, che si terranno martedì 27 gennaio alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, sono state organizzate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Imperia, la Provincia di Imperia, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Archivio di Stato, le Associazioni ISRECIM (istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea) e ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati).

In particolare, la commemorazione avrà luogo a partire dalle ore 9.00, presso Piazza Fratelli Serra dove sarà deposta una corona d’alloro in memoria dei fratelli Nicola ed Enrico, partigiani imperiesi deportati nel campo di concentramento di Mauthausen.

A seguire, alle ore 10.00, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, si terrà un incontro dedicato e curato dagli studenti della provincia, che attraverso la lettura di testi, momenti di riflessione e l’esecuzione di brani musicali accompagneranno in un percorso di memoria e consapevolezza sulla tragica pagina della storia del XX secolo.



