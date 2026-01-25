Camporosso celebra la 20ª edizione di 'Camporosso in Fiore': colori e tradizioni per San Sebastiano

Si è svolta oggi a Camporosso, in occasione della festa patronale di San Sebastiano, la ventesima edizione del concorso floreale 'Camporosso in Fiore'. Presente alla manifestazione l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.



“Camporosso in Fiore è un esempio virtuoso di come le tradizioni locali possano valorizzare i nostri borghi. Il tema scelto quest’anno, 'Viaggio intorno al mondo', ha trasformato i carruggi del paese in un percorso scenografico tra colori, profumi e suggestioni internazionali. Congratulazioni a tutti i 13 partecipanti al concorso, veri protagonisti dell’evento – dichiara l'assessore Alessandro Piana – che con passione e creatività hanno contribuito a rendere Camporosso un luogo vivo e accogliente. Ogni allestimento racconta amore per il proprio paese e capacità di fare comunità. Complimenti al vincitore di questa edizione con la coreografia dedicata al Giro d’Italia. ‘Camporosso in Fiore’ - conclude l'assessore Piana - dimostra quanto le tradizioni locali siano un patrimonio vivo, capace di generare bellezza e orgoglio per il territorio”.

