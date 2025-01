Cambio al vertice, Graziella Biga è il nuovo presidente dell'Anpi di Bordighera

Graziella Biga è il nuovo presidente dell'Anpi di Bordighera. Eletta all’unanimità dall’assemblea subentrerà a Giorgio Loreti.

Mercoledì 22 gennaio si è, infatti, riunita l’assemblea della sezione Anpi di Bordighera per procedere al rinnovo delle cariche elettive. In prima istanza è stato espresso un doveroso ringraziamento al presidente uscente Giorgio Loreti, figura storica della sezione.

Tutti i presenti si sono riconosciuti nelle belle parole pronunciate dalla professoressa Maria Luisa Lavia: "Da una porta chiusa non entra nessuno. La porta di Giorgio Loreti è sempre aperta: a tutti quelli che vi si affacciano, per curiosità, per caso o per necessità. Soprattutto per il piacere di incontrare il presidente dell’ANPI che ieri ha deposto questa carica dopo tanti anni di impeccabile e generoso impegno. A Bordighera Giorgio è l’ANPI, cui ha offerto, a proprie spese, con la sua signorile discrezione, una sede che la sua intelligenza e disponibilità hanno trasformato in un centro di incontri umani. Memoria storica di un valore che mai come oggi ha bisogno di nuova vita, Loreti è l’esempio di come si trasmette un ideale: la porta sempre aperta e lo sguardo franco e accogliente di Giorgio hanno portato da una decina a centoquaranta i tesserati dell’associazione nei suoi anni di presidenza e soprattutto di presenza attiva. Giorgio Loreti lascia una preziosa e viva eredità a chi gli succede nella carica. Abbia pazienza Giorgio se attraversando quella porta sempre aperta continueremo a chiamarlo Presidente".

Successivamente si è svolto il rinnovo delle cariche, come previsto dal regolamento. All’unanimità l’assemblea ha eletto presidente la signora Graziella Biga, che ha assunto l’incarico pur consapevole dell’arduo compito di subentrare a un personaggio della levatura di Giorgio Loreti. Per sostenerla in questa mansione è stato eletto un consiglio direttivo che collaborerà fattivamente con la neo presidente. Graziella Biga si attiverà subito in occasione delle prossime celebrazioni della Giornata della Memoria, partecipando ai vari eventi organizzati dal comune di Bordighera, dall’Aned e dalle altre associazioni presenti sul territorio.