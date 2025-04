Sanremo, entra nel vivo il piano degli asfalti: si parte da via Frantoi Canai

Entra nel vivo il piano degli asfalti con un progetto articolato suddiviso in tre lotti, per quasi due milioni di euro, che interesserà molte zone della città.

Il maxi intervento riguarderà infatti un totale di oltre trenta strade, dal centro fino alle aree periferiche, ripristinando gli asfalti per la sicurezza degli utenti.

L’organizzazione dei lavori è stata al centro di una riunione tra il sindaco Alessandro Mager, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il consigliere delegato Luca Marvaldi e gli uffici comunali.

“Prima di disporne l’avvio – dichiarano gli amministratori - abbiamo voluto effettuare un attento monitoraggio degli interventi relativi alla posa della fibra e dei lavori programmati da Rivieracqua sul sistema fognario e sull’acquedotto. E’ infatti necessario un coordinamento generale per stabilire un cronoprogramma adeguato, in modo da intervenire sulle strade interessate dopo l’ultimazione di questi lavori. Ora, dopo aver sincronizzato le varie tempistiche, possiamo partire con questo piano molto atteso che, oltre ad un’immagine di decoro, andrà a garantire la sicurezza degli utenti delle nostre strade”.

I fondi erano stati reperiti dall’avanzo della precedente amministrazione comunale.

I primi lavori di asfaltatura erano già stati anticipati nelle scorse settimane in corso Cavallotti, via Duca d’Aosta, via Val d’Olivi e presso i campi sportivi di pian di Poma nelle aree adiacenti ai nuovi spogliatoi.

Dalla prossima settimana, salvo slittamento per eventuale maltempo, inizieranno i lavori in via Frantoi Canai, in attuazione del piano di sicurezza per il riordino della viabilità per l’accesso all’area del Mercato dei Fiori. Oltre all’asfalto sarà infatti realizzata la rotatoria sul lato nord, che regolerà l’ingresso e l’uscita degli studenti.

In caso di maltempo i lavori prenderanno il via la settimana successiva.

Le altre strade comprese nel primo lotto sono via Franco Norero, via Zeffiro Massa, via Borea, via Pascoli, piazzale Cesare Battisti, via Martiri della Libertà e strada Villa, alle quali seguiranno le altre previste nei due successivi lotti.