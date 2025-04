Ventimiglia, Ambulanze Veterinarie Odv: "Scaduta la convenzione con il Comune, sarà richiesto un rimborso spese per ogni intervento"

" La convenzione tra la nostra associazione e il comune di Ventimiglia per il servizio di soccorso veterinario è scaduta da oltre 20 giorni. Nonostante ciò, abbiamo continuato a garantire il servizio in forma totalmente gratuita , con impegno e spirito di solidarietà. Solo nella serata di ieri abbiamo effettuato due interventi di soccorso a nostre spese, in attesa di ricevere un riscontro da parte dell’amministrazione comunale" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv .

Essendo scaduta la convenzione stipulata tra Ambulanze Veterinarie Odv e il comune di Ventimiglia l'associazione proseguirà il servizio di soccorso agli animali ma non sarà più gratuito. "Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il vicesindaco Marco Agosta, che ringraziamo per la disponibilità e la volontà di trovare una soluzione, così come il sindaco stesso. Abbiamo mantenuto i contatti fino all’altro ieri per comprendere se vi fosse l’intenzione di proseguire la collaborazione. Purtroppo, una sola persona non può decidere per tutti e nonostante le diverse soluzioni proposte, non abbiamo ricevuto alcuna risposta ufficiale" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv - "Per questo motivo, con grande dispiacere, ci vediamo costretti a comunicare che il servizio non potrà più essere erogato gratuitamente ai residenti del comune di Ventimiglia".

"Il servizio non viene sospeso, continueremo a garantire gli interventi di emergenza come sempre, tuttavia, a partire da oggi, sarà richiesto un rimborso spese per ogni intervento richiesto" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando, e vogliamo rassicurarvi: verremo incontro a chi si trova in reale difficoltà, perché la nostra priorità resta il soccorso e la salvaguardia degli animali. Ricordiamo che, solo nell’ultimo anno, abbiamo effettuato oltre 180 interventi sul territorio di Ventimiglia, su segnalazione di forze dell’ordine, cittadini e turisti. Non esistono criticità legate alla rendicontazione, alla gestione o alla trasparenza del servizio: la convenzione è semplicemente scaduta e, ad oggi, non è stata rinnovata. Da oggi il servizio resta operativo ma non sarà più gratuito. Vi ringraziamo per la comprensione e per il costante supporto".