Il Movimento 5 Stelle di Sanremo ricorda Luciana Balestra: una “guerriera” dei diritti e dell’ambiente

Il Movimento 5 Stelle di Sanremo si stringe con profonda commozione attorno ai familiari e ai cari di Luciana Balestra, già consigliera comunale del Movimento 5 Stelle dal 2015 al 2019, venuta a mancare nei giorni scorsi.

"Luciana Balestra è stata una figura di riferimento per la nostra comunità e per il Movimento: una vera guerriera del territorio, che ha saputo interpretare il ruolo istituzionale con determinazione, passione e un costante spirito di servizio. Durante il suo mandato in Consiglio comunale ha dedicato ogni energia alla difesa dei diritti dei cittadini, con un’attenzione particolare verso le persone più fragili, ponendosi sempre in ascolto e facendosi portavoce di chi troppo spesso non ha voce. La sua presenza attiva e generosa non si è mai limitata agli incarichi istituzionali. Luciana ha continuato il suo impegno civico anche al di fuori del Consiglio comunale, distinguendosi per la grande sensibilità verso i temi ambientali, che l’ha portata a contribuire alla fondazione del comitato P.A.T., e per la sua visione di una società più giusta ed equa. Chi ha avuto l’onore di collaborare con lei ne ricorda le doti umane, la coerenza, la forza delle idee e la capacità di trasformare l’impegno politico in azione concreta al servizio della collettività. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella città di Sanremo e in tutti coloro che hanno condiviso con lei battaglie, progetti e valori. Il Movimento 5 Stelle di Sanremo intende ricordare Luciana Balestra come un esempio autentico di cittadinanza attiva, un punto di riferimento che continuerà a ispirare il nostro impegno quotidiano. Ai suoi familiari e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso di tutto il Movimento 5 Stelle sanremese".