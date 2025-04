Ventimiglia: lo chef dei Balzi Rossi Enrico Marmo Special Guest l al Forum Internazionale di Lecce in un talk sul Mediterraneo e nella welcome dinner

Lunedì 14 e martedì 15 aprile lo chef Enrico Marmo del ristorante 1 Stella Michelin Balzi Rossi di Ventimiglia (IM) sarà a Lecce per partecipare all’ottava edizione di FoodExp – Food Life Experience. L’evento, un Forum Internazionale dell’Enogastronomia e dell’Industria Alberghiera, riunisce ogni anno professionisti, esperti e appassionati di cibo, vino e ospitalità provenienti da tutto il mondo. DNA Evolution sarà il tema dell’edizione di quest’anno, che porterà sul tavolo di discussione una domanda principale: come ricerca, tendenze, sostenibilità e contaminazione plasmeranno la cucina italiana del futuro? Lo chef proverà a dare la sua interpretazione al tema martedì alle 16.10, al Chiostro dei Domenicani, nel talk In mezzo alle terre: Il Mediterraneo di Enrico Marmo, mentre lunedì sera sarà protagonista nella Welcome Dinner inaugurale, organizzata alla Masseria Francescani.

“Il Mar Ligure e l’Adriatico sono due anime diverse del Mediterraneo e allo stesso tempo due facce della stessa medaglia. Ventimiglia dista migliaia di chilometri da Lecce, ma condivide un’identità comune, fatta di territorio e di continua contaminazione” ha dichiarato Enrico Marmo. “La partecipazione al Forum di Lecce rappresenta una grande occasione per parlare della mia idea di cucina a pochi passi dal mare, un altro mare rispetto il mio, che però è governato dalle stesse leggi ”.

“Ho conosciuto Enrico ad Ein Prosit. Mi è piaciuta molto la sua impronta di cucina, rispettosa dell’ingrediente. Si vede che vive di materia prima e che è parte integrante del territorio in cui lavora” ha affermato Giovanni Pizzolante, ideatore e organizzatore di FoodExp. “La sua filosofia è quanto mai attuale e la sua interpretazione del Mar Mediterraneo si inserisce alla perfezione nel tema di FoodExp 2025”.