Festival di Sanremo 2025, al via il secondo giorno di prove: protagonisti Michielin, Olly, Emis Killa, Lucio Corsi, Willi Peyote e Gaia

Proseguono senza sosta le prove per gli artisti che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il debutto sul palco ieri di Rocco Hunt, Alex Wyse e Bresh, oggi è stata la volta di altri sei protagonisti della kermesse canora.

Tra i più attesi c’era Francesca Michielin, che torna sul palco dell'Ariston in veste di concorrente dopo essersi distinta negli anni per il suo talento poliedrico. Francesca, già vincitrice di X Factor e apprezzata cantautrice, ha dato un assaggio della sua performance, mostrando una perfetta combinazione di intensità vocale e presenza scenica.

Grande curiosità ha accompagnato anche Olly, considerato da molti uno dei favoriti per la vittoria finale. Il giovane artista, con il suo stile fresco e originale, ha regalato una prova energica che ha messo in luce le sue capacità vocali e interpretative. Il suo brano, che resta ancora avvolto dal riserbo, promette di lasciare il segno nella competizione.

Emis Killa, rapper tra i più influenti della scena italiana, ha portato sul palco tutta la sua grinta e carisma, confermando di essere pronto a stupire il pubblico sanremese con una canzone che si preannuncia potente e ricca di significato.

Lucio Corsi, cantautore toscano dalla forte impronta artistica e visionaria, ha offerto una prova intensa, caratterizzata da arrangiamenti sofisticati e testi evocativi. La sua presenza al Festival rappresenta un’interessante incursione in territori musicali meno convenzionali, confermando l'attenzione della manifestazione verso una pluralità di stili e generi.

La giornata non si è però conclusa qui. Dopo le 17 è stato il turno di Willi Peyote e Gaia. Willi, già vincitore del Premio della Critica Mia Martini nel 2021, ha portato sul palco la sua consueta ironia e profondità, dimostrando di essere in grande forma per questa nuova partecipazione. Gaia, invece, con il suo stile internazionale e la sua voce unica, ha regalato un’anteprima che ha conquistato tutti i presenti, confermando di essere una delle protagoniste più attese di questa edizione.

(Foto Erika Bonazinga)