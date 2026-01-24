Dolceacqua festeggia il Carnevale con giochi, coriandoli e animazione per tutti i bambini

Torna il carnevale, festa dei bimbi per eccellenza, e Dolceacqua è sempre pronta per queste occasioni. L’appuntamento con il divertimento sarà sabato 7 febbraio in Piazza Mauro dalle ore 14.30.

“L’animazione sarà a cura di Fem Spettacoli – si spiega nella nota - che ci presenterà gli appassionati artisti ‘Squilibrio & Opt! Teatro’ e che allieteranno il pomeriggio. Dopo la battaglia di coriandoli, verrà premiata la maschera più bella. Il tutto si chiuderà con la tradizionale ‘pentolaccia’ che coprirà tutti i bimbi di caramelle. I gonfiabili di ‘Kenzo’ daranno la possibilità a tutti i bimbi di saltare insieme sul morbido. Questa è una festa da non perdere.

L’evento è organizzato da: Centro Culturale Dolceacqua, Proloco ‘Dusäigöti’ Bar Doria, la Parrocchia, con il prezioso contributo del Comune.

Info: www.culturadolceacqua.it - info@culturadolceacqua.it



