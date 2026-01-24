Teatri, musica e memoria: un penultimo weekend di gennaio ricco di appuntamenti tra costa ed entroterra

Il penultimo weekend di gennaio si avvicina con un cielo incerto, sospeso tra schiarite improvvise e nuvole che sembrano trattenere la pioggia. Un clima tipicamente invernale, che invita a cercare rifugio nei luoghi della cultura: teatri, sale da concerto, biblioteche, piccoli spazi dell’entroterra che si accendono di voci, musica e storie. La Riviera e i suoi borghi rispondono con un calendario fitto e variegato, capace di parlare a pubblici diversi e di trasformare due giorni apparentemente ordinari in un mosaico di esperienze.

Il teatro al centro della scena: comicità, classici e amatoriali

Il primo grande protagonista del fine settimana è il teatro. Domenica alle 18, al Palazzo del Parco di Bordighera, arriva Totalmente incompatibili, lo spettacolo di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, inserito nella rassegna Fughe di Teatro… e di Umorismo. Una coppia artistica affiatata, capace di unire comicità surreale, ritmo brillante e improvvisazione, per una serata che promette leggerezza e intelligenza.

Dopo il grande successo di ‘Delirio a due’ di Eugène Ionesco per la regia di Giorgio Gallione, che in due anni di tournée ha collezionato innumerevoli sold out in tutta Italia, Nuzzo e Di Biase tornano a teatro anche come autori, con uno spettacolo fortemente voluto che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e dall’osservazione curiosa di quella degli altri.

Il teatro attraversa anche Imperia, dove domenica alle 17.15 il Circolo Parasio propone La Dame Aux Camélias ispirato al romanzo di Alexandre Dumas figlio. Cristina Sarti dà voce alla protagonista, accompagnata dal pianoforte di Luisa Repola e dal soprano Gabriella Carioli: un intreccio di parola e musica che restituisce la forza emotiva del grande classico.

Lo spettacolo mette in dialogo tre figure femminili simbolo di epoche diverse ma accomunate da un destino di fragilità e sofferenza: Marguerite Gautier, la cortigiana che ha ispirato La Traviata; Marilyn Monroe, mito del cinema e Maria Callas, diva assoluta della lirica.



A Sanremo, sabato sera alle 21, il Teatro dell’Opera del Casinò ospita Scomode verità e 3 storie vere, spettacolo di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli con la partecipazione del M° Sergio Colicchio. Una proposta che mescola ironia, confessione e racconto, inserita nella stagione 2025-2026.

Le scomode verità altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Il teatro si fa comunità anche nell’entroterra: a Diano Castello, sempre sabato alle 21, la compagnia “Nasciüi pe rie” di Ospedaletti porta in scena A Fin Du Mundu di Luigi Cavicchia, nell’ambito della stagione amatoriale Fita. Una tradizione che continua a coinvolgere pubblico e compagnie locali, mantenendo vivo un tessuto culturale prezioso.

È il fatidico dicembre 2012 e, secondo la profezia Maya, si sta avvicinando la fine del mondo. Tutti i componenti della famiglia di Michè, il capofamiglia, si preparano al terribile evento. Ma il mondo non finirà, e si troveranno ad affrontare e risolvere varie situazioni che si sono nel frattempo create. Fra incomprensioni e qualche litigio si arriverà al finale a sorpresa.

La musica: dal barocco alle giovani promesse, fino ai concertisti internazionali

La musica è l’altro grande filo conduttore del weekend. Sabato pomeriggio, Sanremo diventa un piccolo crocevia sonoro con tre appuntamenti alle 17.

Al Forte di Santa Tecla, il Coro Nova Tempora inaugura l’anno con Armonie corali per il nuovo anno, diretto dal soprano Gabriella Costa con Riccardo Crespi al pianoforte.

A Palazzo Roverizio, per la rassegna Giovani note in antiche sale, il giovane pianista Nicola Iannielli propone un programma interamente dedicato a Franz Liszt, in collaborazione con l’Associazione Leoncavallo di Potenza.

All’ex Oratorio di Santa Brigida, la quinta edizione del Festival di Musica Barocca presenta Il Barocco (quasi) senza Vivaldi, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Emilia Di Pasquale e Antonio Fiorenza alla tromba. Un viaggio tra Dall’Abaco, Hertel, Castrucci, Fasch e Vivaldi, che offre al pubblico un repertorio raffinato e meno consueto.

La musica prosegue nell’entroterra: domenica alle 15, il Teatro Salvini di Pieve di Teco ospita il pianista Giovanni Doria Miglietta, interprete di un concerto di grande eleganza che porta sul piccolo palcoscenico uno dei concertisti internazionali più apprezzati.

A Ospedaletti, domenica alle 16, la Sala eventi “La Piccola” accoglie Vorrei Danzar con…Tè, un pomeriggio di musica dal vivo, ballo e degustazioni, grazie al duo Beatrice & Serena e all’associazione U Descu Spiareté.

Libri e incontri culturali

Il weekend si apre sabato mattina a Imperia con un momento dedicato alla parola scritta: alle 11, al Bar 11 di piazza De Amicis, viene presentato La musica è un lampo, il libro autobiografico di Stefano Senardi. Un racconto che attraversa decenni di musica italiana, tra aneddoti, incontri e riflessioni sul ruolo dell’arte oggi.

San Lorenzo al Mare apre le commemorazioni del 27 gennaio

A chiudere il fine settimana, e ad aprire simbolicamente il percorso verso il Giorno della Memoria, è la serata di San Lorenzo al Mare. Sabato alle 21, nella Sala Beckett del Teatro Comunale, va in scena Storie di memoria, persone nella storia, dedicata alla vicenda della famiglia genovese De Benedetti.

Interverranno il sindaco Enzo Mazzarese, la prof.ssa Anna Maria Peroglio Biasia e l’avv. Filippo Biolè, presidente ANED Genova. Le letture saranno affidate agli attori del Teatro dell’Albero, Loredana De Flavis e Paolo Paolino, mentre la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” accompagnerà la serata con interventi musicali. Un appuntamento che unisce teatro, testimonianza e musica, trasformando la memoria in un’esperienza condivisa e partecipata.

