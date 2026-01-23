Arma di Taggia, OpenOrchestra protagonista per celebrare San Giovanni Bosco

Un nuovo appuntamento musicale attende il pubblico di Arma di Taggia: domenica 25 gennaio, alle 16.30, il teatro parrocchiale della chiesa dei Santi Antonio e Giuseppe accoglierà il secondo concerto del 2025 della OpenOrchestra, organizzato in occasione della festa di San Giovanni Bosco.

L’ensemble, diretto dal maestro Marco Reghezza, proporrà un programma dedicato al repertorio classico, confermando la propria vocazione alla divulgazione musicale e alla valorizzazione dei giovani talenti. Un evento che assume un significato particolare: la OpenOrchestra festeggia infatti il ventesimo anno di attività, essendo nata nel 2006 tra le aule del Liceo “Vieusseux” di Imperia come gruppo studentesco.

Oggi l’orchestra conta circa cinquanta elementi di età diverse, uniti dalla passione per la musica e da un percorso artistico che negli anni ha portato il gruppo a crescere e a farsi conoscere anche oltre i confini regionali. La sezione dei violini è guidata dal professor Salvatore Burgio, mentre quella dei flauti è affidata ad Antonella Bini, musicista di rilievo nel panorama nazionale.

Il curriculum dell’ensemble è ricco di riconoscimenti: nel 2022 ha conquistato il 1° Premio all’European Music Competition di Moncalieri e alcune sue esecuzioni sono state trasmesse da Radio Nazionale Croata, Radio Vaticana, TeleRadioPace e Televisione Luterana Italiana. Nel 2025 l’orchestra ha inoltre calcato palcoscenici prestigiosi come il Teatro Carlo Felice di Genova e il Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia.