Vicepresidenza Provincia di Imperia, questa mattina nessuna nomina: all'ordine del giorno solo la presa d'atto delle dimissioni di Biasi (Foto)

Mario Conio, sindaco di Taggia, ad oggi, rimane consigliere all'interno della maggioranza nella Provincia di Imperia. Nonostante le voci e le indiscrezioni che lo vedevano come principale candidato per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Armando Biasi, recentemente eletto al Consiglio regionale, questa mattina non è stato eletto un successore per l'ex sindaco di Vallecrosia, in quanto la nuova nomina non era presente all'ordine del giorno.

Durante l'assise provinciale, il Consiglio ha approvato la decadenza di Biasi e discusso i restanti punti all'ordine del giorno, con particolare attenzione a Riviera Trasporti (leggi qui) e all'impianto unico di Colli (leggi qui). Tornando a Conio, il sindaco di Taggia, intercettato dai microfoni di Sanremonews, aveva commentato così i rumors di una sua 'promozione': “Se mi farebbe piacere diventare vicepresidente della Provincia di Imperia? Assolutamente, a chi non piacerebbe. Penso di poter dare il mio contributo in quella veste, essendo un consigliere ormai ‘anziano’ con una certa esperienza”. Il presidente Scajola con i tempi e le modalità che riterrà opportune farà le sue valutazioni sulla nomina e le eventuali deleghe da riassegnare.

La seduta odierna, oltre a non prevedere una nuova nomina per la vicepresidenza, ha affrontato temi cruciali per il territorio. Tra questi, l’approvazione dell'Accordo di programma sui livelli e gli standard di qualità del trasporto pubblico locale, volto a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi per i cittadini. È stato inoltre discusso il nuovo Statuto di Riviera Trasporti, necessario per adeguare l’azienda al modello In-house, e si è posta attenzione sulla gestione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, un tema di particolare rilevanza per il Comune di Taggia e per tutta la provincia.