Impianto unico di Colli, a giorni il via dei lavori di costruzione: fine prevista entro il 2026

I lavori per la costruzione dell'impianto di Colli avranno inizio entro la fine del mese di gennaio e termineranno entro il 2026. Il timing di un'opera tanto attesa in provincia di Imperia è stato comunicato durante il Consiglio provinciale. Durante la seduta di questa mattina, sono stati comunicati anche i costi delle tre discariche di Boscaccio, Bossarino e Scarpino durante la gestione transitoria dei rifiuti provinciali per tutto l'anno 2025, in nome e per conto dei 66 Comuni imperiesi.

La discarica di Boscaccio aumenterà da €/ton. 123,10 ad €/ton. 129,32, al netto di IVA 10%, onere di servizio €/ton 2,00 ed ecotassa, come previsto nell'autorizzazione regionale. Il costo della discarica di Bossarino passa da 145,49 €/ton a 129,32 €/ton, al netto di IVA 10%, onere di servizio €/ton 2,00 ed ecotassa. Il costo della discarica di AMIU per il conferimento del rifiuto biostabilizzato rimane invece invariato, cioè 50 €/ton, al netto di IVA 10%.

La spesa complessiva a carico dei 66 comuni aumenterà di circa 500mila euro, pari al 5,89% in più rispetto al 2024. L'aumento deriva da quello della discarica di Boscaccio, approvato dalla Regione Liguria.